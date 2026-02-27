El Senado de Argentina comienza a debatir la reforma laboral

2 minutos

Buenos Aires, 27 feb (EFE).- El Senado de Argentina comenzó este viernes a debatir la Ley de Modernización Laboral, propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei, que cambia sustancialmente las condiciones de trabajo en el país suramericano.

La Cámara Alta inició el debate final de la controvertida reforma laboral, que, entre otros asuntos, modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, con la consiguiente reducción, y crea un “banco de horas” para compensar tiempo extra trabajado con días libres.

Además, contempla ampliar el listado de sectores considerados esenciales de cara a limitar el derecho a la huelga.

El pasado 11 de febrero, la reforma laboral pasó por el Senado y se trasladó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones, motivo por el que regresó este viernes a la Cámara Alta para su ratificación final.

Trabajadores, sindicatos y grupos de izquierda se concentraron frente al edificio del Legislativo desde este mediodía, pero pronto se fueron disolviendo ante la presencia de alborotadores y una presencia masiva de policías. Los alrededores del Legislativo fueron tomados por las fuerzas de seguridad desde primera horas de la mañana.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una quita de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso. EFE

lgu/erm/jrh

(foto) (video)