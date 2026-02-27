El Senado de Argentina inicia debate sobre rebaja de edad de imputabilidad penal a 14 años

Buenos Aires, 27 feb (EFE).- El Senado de Argentina inició este viernes el debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei y que ya fue aprobado por los diputados.

Con 40 senadores en sus escaños, el oficialismo logró quorum e inició la última sesión del Parlamento argentino durante el período extraordinario (que finaliza este sábado) en la que se debate la ley que reforma el sistema integral para tratar los delitos cometidos por adolescentes.

La senadora oficialista y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich dijo a la prensa local antes de que se iniciara la sesión: “Hoy votamos una ley fundamental para las víctimas; las conductas siempre deben tener consecuencias”.

La iniciativa fue aprobada el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados por 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, por lo que ahora pasará al Senado para convertirse en ley.

Las penas privativas de libertad, según el proyecto oficialista, no podrán superar los 15 años y se propone cumplirlas en el domicilio, un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio de la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero la elevó a 14 ante las críticas de la oposición.

De obtener luz verde en el Senado, la iniciativa marcará otro triunfo legislativo para Milei, que inició la segunda parte de su mandato fortalecido en el Congreso tras resultar ganador de las elecciones legislativas de octubre.

En la misma sesión, el oficialismo buscará tratar el proyecto de reforma laboral que implica drásticos cambios en las condiciones de trabajo en el país suramericano. EFE

