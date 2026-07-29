El Senado de EE.UU. avanza en nuevas sanciones contra Rusia con Zelenski presente

Compartir

2 minutos

Washington, 28 jul (EFE).- El Senado de Estados Unidos dio este martes un importante paso para avanzar hacia la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia, al votar a favor de continuar la tramitación de un proyecto de ley respaldado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se encontraba en el Capitolio durante la votación.

La iniciativa recibió 86 votos a favor y 12 en contra en una votación que permite que el proyecto continúe su recorrido legislativo, pero que todavía no supone la aprobación definitiva de las sanciones.

La sesión tuvo lugar después de que los senadores rindieran homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del proyecto, y poco después de una reunión a puerta cerrada con Zelenski.

Durante su visita al Senado, Zelenski insistió además en las necesidades militares de Ucrania y, en particular, en el fortalecimiento de sus sistemas de defensa aérea.

«El verdadero problema son los sistemas y misiles antibalísticos», afirmó, al explicar que había trasladado esas necesidades tanto al presidente Donald Trump como a los senadores.

Rodeado de senadores mientras se dirigía por el Capitolio hacia la zona donde se celebraba la votación, Zelenski agradeció el respaldo a la iniciativa y destacó la importancia de aumentar la presión sobre Rusia.

«Las sanciones contra Rusia son muy importantes», afirmó, al señalar que la medida no solo afecta a la capacidad de Moscú para financiar la guerra, sino que también supone «una gran señal para Europa» y «un gran apoyo» para el pueblo ucraniano.

El proyecto, promovido también por el senador demócrata Richard Blumenthal, contempla imponer aranceles secundarios del 100 % a los países que continúen comprando petróleo y gas rusos, además de ampliar las sanciones contra la llamada «flota en la sombra» empleada por Moscú para sortear las restricciones occidentales.

La iniciativa también incluye la renovación de sanciones contra Irán que expiran a finales de año. EFE

dte/rrt