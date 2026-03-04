The Swiss voice in the world since 1935
El Senado de EE.UU. rechaza la resolución que pretendía frenar la intervención en Irán

1 minuto

Washington, 4 mar (EFE).- El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.

Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas. EFE

