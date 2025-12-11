El Senado de México aprueba una ley para aumentar aranceles a productos asiáticos

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- El Senado mexicano aprobó este miércoles la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) que impone aranceles de entre 5 y 50 % a unos 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial, en sectores como el textil, aluminio o plásticos a partir del 1 de enero de 2026.

La aprobación de la ley, a iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se dio con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. EFE

