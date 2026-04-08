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El Senado de México ratifica a Roberto Velasco como nuevo canciller del país

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- El Senado de México ratificó este miércoles con amplia mayoría a Roberto Velasco como próximo canciller del país norteamericano, tras haber sido propuesto al cargo por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por cuestiones de salud. EFE

mjc/afs/seo

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