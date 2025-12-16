El Senado francés aprueba una resolución para denunciar el pacto UE-Mercosur ante el TJUE

2 minutos

París, 16 dic (EFE).- El Senado francés aprobó este martes una resolución que insta al Gobierno francés a llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para bloquearlo.

Aprobada casi por unanimidad, con solo un voto en contra de un senador centrista, la resolución, que no es vingulante, acusa a la Comisión Europea de «eludir a los parlamentos nacionales».

Esta resolución salió adelante a solo dos días de que dé comienzo en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que tienen que dar el aval por mayoría cualificada a la firma del acuerdo, prevista para el sábado en una cumbre de Mercosur en Brasil.

Desde el pasado domingo, Francia aboga por posponer la votación hasta 2026 para dar tiempo a establecer garantías sólidas de salvaguardia para la agricultura europea.

El voto de esta enmienda se produce en medio de una oleada de protestas del sector agrícola en Francia por los sacrificios de rebaños de ganado vacuno afectados por la dermatosis nodular contagiosa (una enfermedad que afecta por ahora especialmente al suroeste del país), pero que también expresan su ira por el tratado con Mercosur y por la reforma de la Política Agrícola Común de la UE.

El Senado francés considera que el procedimiento adoptado por la Comisión Europea para pactar con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) podría resultar «incompatible» con los tratados europeos porque «intenta por todos los medios eludir a los parlamentos nacionales».

También critica la decisión de Bruselas de dividir el tratado en dos partes, una de las cuales está solo relacionada con el comercio, lo que le permite asegurar la adopción del texto por parte del Consejo de la UE con solo una mayoría cualificada (eludiendo la posibilidad de veto) y, por lo tanto, sacarlo adelante aunque Francia se oponga.

Por esa razón, la resolución del Senado, que no es vinculante para el Gobierno, insta al poder Ejecutivo a oponerse al acuerdo en cuanto al fondo y a solicitar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El ministro delegado de Comercio Exterior, Nicolas Forissier, confirmó ante el Senado que el acuerdo es insuficiente, pero sostuvo que no era necesario ni urgente remitir el asunto al TJUE, ya que dicha remisión no tendría efecto suspensivo.

Forissier subrayó que el objetivo del Ejecutivo es «obtener resultados concretos de inmediato», con el aplazamiento de la firma del pacto comercial. EFE

