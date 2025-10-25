El Senado francés reinstaurará la reforma de las pensiones, advierte su presidente

París, 25 oct (EFE).- El presidente del Senado francés, Gérard Larcher, advirtió este sábado que la cámara alta, en la que los conservadores y centristas tienen la mayoría, reinstaurará la polémica reforma de las pensiones de 2023 si la Asamblea Nacional vota su suspensión en los debates presupuestarios.

«Recuerdo que su abandono supondrá un déficit de 30.000 millones en 2035», indicó Larcher en una entrevista publicada este sábado por el diario Le Parisien.

Su advertencia demuestra el complicado camino legislativo que aguarda al proyecto de ley sobre las cuentas públicas francesas de 2026, presentado por el Gobierno del primer ministro macronista, Sébastien Lecornu.

Larcher se quejó de que Lecornu mire sobre todo a los socialistas, que han sido claves para lograr su supervivencia en el poder pese a la fragmentación extrema de la Asamblea Nacional.

El primer ministro lo logró, de hecho, solo gracias a que accedió a suspender la reforma de las pensiones de 2023, algo que se tramitará como enmienda dentro de la ley del presupuesto de la Seguridad Social francesa para 2026.

Pero para sumarse al respaldo a los presupuestos, los socialistas reclaman también otras concesiones, como impuestos para los ultrarricos, y amenazan con la moción de censura si no ven avances.

Larcher, que pertenece al grupo conservador Los Republicanos (LR), igualmente clave para que Lecornu conserve su puesto, aseguró que quiere que haya un presupuesto a finales de este año, pero argumentó que no se puede aceptar cualquier cosa.

«Seamos claros, el presupuesto presentado a día de hoy es inaceptable. La reducción del gasto público es totalmente insuficiente», señaló el presidente del Senado sobre un proyecto de ley que tiene como principal meta reducir el elevado déficit francés (del 5,4 % previsto para este año).

Mientras tanto, la Asamblea Nacional prosiguió este sábado los debates sobre la parte correspondiente a los impuestos del proyecto de ley del presupuesto. EFE

