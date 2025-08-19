El Senado libio denuncia ante la misión de la ONU el nuevo liderato militar del este

2 minutos

Trípoli, 19 ago (EFE).- El Alto Consejo de Estado de Libia -que actúa como Senado-, alineado con el Ejecutivo de Trípoli, rechazó este martes los nombramientos militares de la familia Haftar aprobados por el Parlamento, con sede en el este del divido país, y denunció ante la misión de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) esta decisión como «unilateral» y una «violación».

El Consejo expresó mediante un comunicado su «rechazo total» al nombramiento de Sadam Haftar, hijo del mariscal Jalifa Haftar, como comandante adjunto del denominado Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) y a Jaled Haftar como jefe del Estado Mayor de estas fuerzas que controlan la región oriental.

La institución acusó el Parlamento de tomar decisiones «unilaterales», sin «coordinación ni consulta», que -según el Consejo- «amenaza» con desatar un nuevo ciclo de divisiones dentro de las «instituciones soberanas», incluidas las instituciones militares.

Asimismo, el Alto Consejo consideró que la medida constituye una violación «directa y clara» del acuerdo político libio firmado en Sjirat (Marruecos), que estipula la necesidad de coordinación entre el Alto Consejo de Estado y el Parlamento.

Ante ello, el presidente del Consejo, Mohamed Takala, pidió en una carta a la representante especial del secretario general del ONU en Libia, Hanna Tetteh, registrar esta «violación» de forma «oficial» dentro de los informes de la misión y sus archivos, y «llamar» a todas las partes políticas a respetar las disposiciones del acuerdo político libio.

Además, Takala pidió a la misión «cumplir» su papel para garantizar que todas las instituciones libias se «comprometan con la vía consensuada» como base para cualquier nombramiento o acuerdo relativo a los altos cargos.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi el país norteafricano vive sumido en una inestabilidad institucional, con dos guerras civiles, y desde 2014 dividido en dos administraciones entre el oeste, administrado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), y el este, controlado por las fuerzas del mariscal Haftar.

La UNSMIL prepara una hoja de ruta con actores libios para posibilitar la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios, que tiene previsto presentar en la próxima sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 21 de agosto. EFE

na-mak/sbb