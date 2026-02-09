El Senado paraguayo votará reforma a ley de jubilaciones, que gremios rechazan

Asunción, 9 feb (EFE).- El Senado de Paraguay discutirá mañana martes el proyecto de reforma a la ley de jubilaciones del sector público, que se conoce en el país suramericano como «caja fiscal», y que la semana pasada ya obtuvo media sanción con los votos del oficialismo en la Cámara de Diputados (Cámara Baja).

Se prevé que el texto, que fija en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria para los trabajadores del sector público -tras 25 años de aportes-, se apruebe sin cambios considerables durante la jornada extraordinaria del martes, en la que gremios de trabajadores y jubilados tomarán las calles para manifestar su rechazo.

«No tomar una decisión es tomar una decisión, y estamos en saldo rojo», dijo este lunes el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, lo que hace prever el voto de la bancada colorada a favor de la reforma.

Se necesitan 23 de los 45 votos disponibles para sancionar una ley en la Cámara Alta. El oficialismo tiene 27 bancadas por 18 de las diferentes fuerzas de la oposición, que la semana pasada abandonó el pleno de los diputados en un intento fallido por aplazar la media sanción a la reforma.

«Ojalá tengamos los votos para postergar (el debate) y hacer las cosas como se tienen que hacer», dijo este lunes a periodistas la opositora Esperanza Martínez, al tiempo que calificó la propuesta como «un parche», puesto que no corrige por completo el déficit del sistema de jubilaciones.

«Pero este Gobierno, sistemáticamente, ha venido aprobando con la mayoría absoluta que tiene en ambas cámaras. No escucha otra opinión», lamentó.

La iniciativa de modificar la ley, que partió del Ejecutivo, busca reducir el déficit de la caja fiscal, que en 2025 fue de unos 380 millones de dólares, cerca del 0,8 % del PIB paraguayo.

Hoy, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, dijo que el Gobierno se siente «cómodo» con el texto que aprobaron los diputados, porque mantendrá «constante en el tiempo el déficit» en torno al 0,5 % del PIB.

«Bajarlo a cero es prácticamente imposible, porque sería exagerado el ajuste que habría que hacer», agregó.

La reforma también establece en 5 % el aporte del Estado a la caja fiscal, una cifra a la que se llegará de manera gradual en los próximos años y que gremios y algunos legisladores opositores consideran insuficiente.

Según un informe del MEF, la caja fiscal tiene al menos 232.631 aportantes y paga unas 74.339 jubilaciones y pensiones.

El mismo documento apunta que el renglón de aportantes crece 4,85 % de forma anual, mientras el de pensiones lo hace 3,77 %.

El Estado paraguayo ha dicho que el déficit hará insostenibles los pagos en el futuro, y que solo podría elevar su aporte al 14 %, como exigen los trabajadores, si sube impuestos, un extremo que representantes de los gremios han rechazado.EFE

