El Senado uruguayo avanza hacia una investigación sobre la compra de patrulleras a Cardama

3 minutos

Montevideo, 18 feb (EFE).- El Senado uruguayo instaló este miércoles la comisión preinvestigadora encargada de evaluar la pertinencia de abrir una investigación parlamentaria sobre el contrato entre el Estado y el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV).

El senador oficialista del Frente Amplio y miembro denunciante, Sebastián Sabini, presentó ante la comisión los argumentos y documentación que sustentan la solicitud de investigación de un caso que califica como «una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo».

Según Sabini, el astillero vigués incurrió en «incumplimientos muy graves», destacando la no presentación de las garantías de fiel cumplimiento exigidas, alteraciones en los plazos y modificaciones en la cuaderna maestra.

El senador sostuvo que alguien tiene que explicar «por qué se eligió a una empresa que no tenía experiencia, que fue la peor calificada en el único proceso concursal abierto, y que se eligió en forma directa».

De igual forma exigió determinar las responsabilidades «políticas y administrativas» de las autoridades del anterior Gobierno.

Esta iniciativa llega después de que el pasado viernes el Gobierno de Uruguay decidiera rescindir al contrato establecido en 2023 por la administración de Lacalle Pou con el astillero.

El presidente del país suramericano, Yamandú Orsi, anunció que iniciarán acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado» y trabajarán para adquirir dichas patrullas.

La comisión preinvestigadora, integrada por los oficialistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta, junto a la opositora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, tiene plazo hasta este viernes para elevar su informe a la presidencia de la Cámara Alta.

Viera anticipó que existe un «principio de acuerdo» entre las partes sobre la procedencia de la investigadora, reconociendo «seriedad en la denuncia».

Viera precisó que el periodo a investigar abarcará desde 2014, cuando se manifestó por primera vez la voluntad de adquirir las patrulleras, hasta la reciente rescisión del contrato.

«Nosotros no estamos haciendo una investigadora contra (el exministro de Defensa) Javier García, estamos haciéndola para esclarecer la situación del contrato», subrayó, justificando que el Senado es el ámbito adecuado dado que García ocupa actualmente una banca en dicha cámara.

Por su parte, Bianchi confirmó la recepción de la documentación presentada por Sabini y señaló que evaluará el informe con la bancada de su partido.

De aprobarse el informe de la preinvestigadora, la creación de la comisión investigadora deberá ser votada por el pleno del Senado en la primera sesión ordinaria de marzo. EFE

hov/scr/gad

(foto) (vídeo)