El senador Bernie Moreno defiende cooperación militar entre EE.UU. y Ecuador ante críticas

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Washington, 27 may (EFE).- El senador republicano por Ohio, y de origen colombiano, Bernie Moreno envió este miércoles una carta al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en la que rechazó los pedidos de congresistas demócratas para suspender las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador, al considerar que esas críticas debilitan la lucha contra el narcotráfico en Suramérica.

En la misiva, Moreno cuestionó una carta enviada el pasado 13 de mayo por el representante Jesús García, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y otros legisladores demócratas, quienes habían pedido revisar o suspender la cooperación militar con Ecuador por preocupaciones relacionadas con derechos humanos y denuncias no verificadas.

El senador, cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, «ha enfrentado de manera directa la enorme crisis de seguridad» heredada de administraciones anteriores y afirmó que Ecuador está «contraatacando con firmeza» a los carteles de droga, las redes de tráfico humano y otros grupos criminales vinculados al «narcoterrorismo».

Moreno, nacido en Colombia, afirmó en la carta que ha visto «de primera mano» el impacto de las organizaciones narcoterroristas en América Latina y sostuvo que criticar a Noboa por combatir estos grupos «no solo es desinformado, sino que bordea la bancarrota moral».

Además, el senador advirtió que suspender la cooperación enviaría un mensaje negativo a los aliados regionales de Washington.

Los legisladores demócratas habían expresado preocupación por denuncias de presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad ecuatorianas durante el estado de excepción decretado por el presidente Noboa para combatir al crimen organizado.

En su carta, señalaron reportes de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones a los derechos humanos, y pidieron al Pentágono revisar si la cooperación militar estadounidense cumple con los estándares legales y humanitarios de Washington.

Ecuador, bajo el mandato de Noboa, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina y forma parte de la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por el presidente Trump, conocida por funcionarios republicanos como el Escudo de las Américas, una red de cooperación con gobiernos de derecha afines de la región enfocada en combatir el narcotráfico, la migración irregular y la influencia de China y otros actores rivales en el continente. EFE

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