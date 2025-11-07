El senador estatal Sepúlveda destaca visita de gobernadora Hochul a República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 7 nov (EFE).- El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, calificó como de «gran trascendencia histórica» la visita oficial que realizará la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a la República Dominicana del 9 al 11 de noviembre, en una misión diplomática orientada a fortalecer los lazos históricos, culturales y económicos entre ambos pueblos.

Como parte de su agenda oficial, la gobernadora Hochul y su delegación, sostendrán reuniones con el presidente Luis Abinader, además de encuentros con empresarios, autoridades provinciales y representantes de diversos sectores productivos, con el propósito de consolidar los lazos económicos y la cooperación institucional entre Nueva York y la República Dominicana.

Sepúlveda, quien forma parte de la delegación legislativa que acompaña a la mandataria neoyorquina, es un pionero en la organización de viajes de delegaciones a la República Dominicana, destacó este viernes un comunicado de su oficina.

En septiembre realizó a República Dominicana el Cuarto Viaje de Delegación, durante el cual desarrolló una amplia agenda en Santo Domingo y Santiago.

Resaltó que este viaje “refleja el profundo respeto y reconocimiento del Estado de Nueva York hacia la comunidad dominicana, que constituye una parte esencial de la vida social, económica y cultural de nuestra ciudad”.

Hochul viajará acompañada, entre otros, por el congresista Adriano Espaillat; los asambleístas George Álvarez, Karine Reyes, Amanda Séptimo y Yudelka Tapia; el comisionado de Transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, y varios concejales de origen dominicano.

Durante su recorrido por Santiago, la gobernadora desarrollará una agenda enfocada en promover la inversión, la cooperación industrial y el intercambio cultural. Asimismo, sostendrá encuentros con representantes del sector productivo y con líderes de la diáspora dominicana, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas comunidades.

“El compromiso de la gobernadora Hochul con la comunidad dominicana es genuino. Esta visita no sólo celebra los vínculos culturales, sino que también impulsa nuevas oportunidades de colaboración en materia de comercio, educación, innovación y desarrollo económico”, afirmó el senador Sepúlveda.EFE

rsl