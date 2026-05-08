El senador Rick Scott dice que EE.UU. debe restituir sus sanciones contra Delcy Rodríguez

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Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- El senador estadounidense Rick Scott afirmó este viernes que Washington debe «restituir de inmediato» sus sanciones contra la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, tras repudiar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, que el Gobierno chavista ha confirmado que ocurrió hace casi un año.

El político republicano lamentó en la red social X que Quero Navas fue «secuestrado, torturado, aislado y asesinado» por agentes vinculados al Gobierno, a cargo de Rodríguez.

Según relató Scott, la madre del fallecido, identificada como Carmen, lo buscó durante 16 meses en distintos centros de detención, mientras el régimen ocultaba que su hijo habría sido asesinado y enterrado meses antes.

Quero Navas «fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados esbirros de Maduro», dijo el exgobernador de Florida.

Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro en Caracas como parte de una operación militar que lo depuso y trasladó a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

La presidenta encargada «debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo», expresó Scott.

Asimismo, reiteró su llamamiento a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los desaparecidos, y aseguró que los responsables de estos hechos deberán rendir cuentas ante la justicia internacional.

El jueves, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a grandes y pequeños partidos de la oposición venezolana, condenó la muerte de Quero Navas, después de que el Gobierno confirmara que su deceso ocurrió hace casi un año y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La plataforma dijo que el Estado venezolano, «burlándose de su familia», le negó la amnistía a Quero Navas «por no calificar como beneficiario», cuando el preso ya había muerto.

Quero Navas estaba detenido desde enero de 2025 y según datos de la ONG Foro Penal, el «motivo aparente» de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023. EFE

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