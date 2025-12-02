El Servicio Diplomático y el Colegio de Europa, dos instituciones para la acción exterior

Redacción central, 2 dic (EFE).- Dos importantes instituciones vinculadas a las relaciones exteriores de la Unión Europea, el Servicio Diplomático de la UE (SEAE) en Bruselas, y el prestigioso Colegio de Europa en Brujas, una escuela de formación para diplomáticos, han cobrado notoriedad a causa de una investigación sobre presuntas irregularidades en la formación financiada por la UE

Tres sospechosos han sido detenidos en la investigación emprendida por la Fiscalía Europea.

Aunque las autoridades no han dado una confirmación oficial, el diario belga Le Soir avanza que se trata de la italiana Federica Mogherini, ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y actual rectora del Colegio de Europa; el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), cargo que ocupó entre 2021 y 2025, y un directivo del Colegio de Europa.

El Colegio de Europa es un instituto privado de posgrado especializado en asuntos europeos, derecho, economía y ciencias políticas, al que acuden más de 500 alumnos de toda Europa.

A raíz del primer Congreso del Movimiento Europeo en La Haya en 1948, el colegio fue fundado en 1949 por destacados dirigentes europeos como el diplomático español Salvador de Madariaga, el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, el primer presidente de la Asamblea consultiva del Consejo de Europa, el belga Paul Henri Spaak, y el primer ministro italiano Alcide de Gasperi.

La idea era crear un centro donde jóvenes graduados universitarios de toda Europa pudieran estudiar juntos y prepararse en carreras relacionadas con la cooperación e integración europeas, como una forma de sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial.

El colegio se instauró en Brujas (Bélgica), donde se ofrecen la mayoría de sus siete másteres. En 1992, tras la caída de la URSS, se fundó un segundo campus en Natolin, Varsovia (Polonia) y en 2024 inauguró un nuevo centro en Tirana (Albania).

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es el órgano gestor de la diplomacia europea que ayuda a llevar a cabo la política exterior y de seguridad al alto representante de la Unión Europea, quien a su vez dirige la institución.

Así, la persona que ostenta el cargo de alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, está al frente también del Servicio Europeo de Acción Exterior, además de ser vicepresidente de la Comisión Europea. Actualmente la jefa de la diplomacia europea es Kaja Kallas.

Aunar estos cargos en una sola persona «ayuda a garantizar la coherencia de la política exterior de la UE en su conjunto», según destaca el propio SEAE, creado en 2011.

El Servicio Europeo de Acción Exterior está compuesto por personal ubicado en Bruselas (expertos del Consejo de la UE, la Comisión Europea y los servicios diplomáticos de los países miembros) y en el mundo, a través de las delegaciones de la UE que desempeñan funciones similares a las de una embajada. EFE

