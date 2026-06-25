El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 muertos en Venezuela

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Redacción Medioambiente, 25 jun (EFE).- El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron este miércoles Venezuela.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

nam/cc