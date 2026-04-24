El servicio meteorológico argentino envuelto en un conflicto entre Gobierno y trabajadores

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Buenos Aires, 24 abr (EFE).- El organismo público a cargo del servicio meteorológico en Argentina ha quedado envuelto en un conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y sus trabajadores, que protestan por despidos y un «vaciamiento» del ente estatal responsable de brindar pronósticos y alertas climáticas.

Este viernes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, Milei ha quitado la exclusividad que tenía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para proveer los pronósticos para la navegación aérea.

De acuerdo con el decreto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que el Gobierno de Milei planea privatizar, será la que preste de ahora en adelante el servicio meteorológico para el transporte aéreo, «pudiendo hacerlo por sí o través de terceros», lo que habilita la contratación de firmas privadas.

El SMN continuará prestando el servicio meteorológico a EANA por un plazo de hasta 180 días hábiles.

La decisión gubernamental se da en medio de un creciente conflicto en torno al SMN, creado en 1872.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que representa a los empleados del SMN, había convocado una huelga para este viernes, pero el Gobierno la ha declarado ilegal.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la medida de fuerza pretendía expresar el rechazo a la «intención» del Gobierno de despedir a 240 trabajadores del organismo que, además de servicios para la navegación aérea, brinda pronósticos para el transporte marítimo y fluvial, el sector agropecuario y la población en general.

«Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso perjudicará de manera directa a toda la población. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas», dice en un comunicado el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Según la ATE, el Gobierno pretende despedir a 130 trabajadores de las estaciones meteorológicas de todo el país y a 110 de la sede central del organismo público, lo que supondría una reducción del 30 % del personal del SMN.

El sindicato ha advertido de que estos despidos traerían como consecuencia el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país y la pérdida de información meteorológica y de la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos.

Conforme a la ATE, la dotación óptima necesaria para el adecuado funcionamiento del SMN debería ser de 1.156 trabajadores, cuando actualmente el organismo cuenta con 980 empleados y el Gobierno pretende reducir la plantilla a 740. EFE

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