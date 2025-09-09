The Swiss voice in the world since 1935

El servicio postal australiano retomará sus envíos a EE.UU. el 25 de septiembre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Sídney (Australia), 9 sep (EFE).- El servicio postal australiano, Australia Post, anunció este martes que reanudará el envío de correspondencia y paquetes a Estados Unidos a más tardar el próximo jueves 25 de septiembre, tras haber suspendido temporalmente el mismo debido a cambios en las normas aduaneras y arancelarias estadounidenses.

La empresa postal australiana explicó que se encuentra trabajando con Zonos, uno de los pocos proveedores autorizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y la Unión Postal Universal estadounidense, para implementar un sistema que permita a los clientes comerciales cumplir con los requisitos y retomar los envíos.

Zonos es una empresa especializada en soluciones de comercio electrónico transfronterizo y su plataforma permite a compañías postales y negocios internacionales cumplir con los requisitos aduaneros y arancelarios estadounidenses, al tiempo que facilita la clasificación de envíos, el cálculo de impuestos y tarifas de importación, y la correcta gestión de la documentación exigida.

«Nos hemos visto envueltos en una situación de rápida evolución que no hemos provocado», afirmó Gary Starr, director ejecutivo de Paquetería, Correos y Servicios de Comercio Electrónico de la empresa, en un comunicado.

«El verdadero impacto ha recaído en nuestros clientes que exportan a EE.UU. utilizando nuestro servicio postal económico, por lo que hemos trabajado día y noche para encontrar una solución», agregó.

Australia Post indicó que prevé levantar la suspensión el 25 de septiembre, aunque no descarta adelantar la fecha si es posible. Además, precisó que mantiene abierto un servicio comercial alternativo para grandes exportadores y que los regalos con un valor inferior a 100 dólares estadounidenses (85 euros) están exentos de los nuevos aranceles.

El pasado 26 de agosto, la compañía postal anunció que suspendía de forma inmediata la mayoría de sus envíos a EE.UU. debido a la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump a paquetes de bajo valor.

La medida afectaba a los envíos de productos adquiridos por clientes minoristas estadounidenses, aunque se mantenían los envíos de cartas, documentos y paquetes declarados como regalos de poco valor. EFE

emg/raa/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR