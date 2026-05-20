El Servicio Postal de EE.UU. ha decomisado este año 556 kilos de cocaína en Puerto Rico

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San Juan, 20 may (EFE).- El Servicio de Inspección del Correo Postal de Estados Unidos en Puerto Rico informó este miércoles que desde enero pasado su oficina ha decomisado este año 556 kilos de cocaína en 448 paquetes con destinos a Estados Unidos.

La incautación de la droga, cuyo valor no se reveló, se ha dado mediante un operativo que el Servicio Postal de EE.UU. ha denominado ‘Path to Zero’ (Camino a Cero), indicó en un comunicado la directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter.

Según explicó, el operativo ha sido dirigido por el Servicio de Inspección Postal de la División de Miami, Florida (EE.UU.) y la Oficina Central del Servicio Postal en San Juan, Puerto Rico, con el fin de continuar combatiendo el narcotráfico en el Caribe por iniciativa del Correo estadounidense.

«Este operativo antidrogas demuestra cómo Puerto Rico ha sido blanco para la explotación de contrabandistas», dijo Carter.

Puerto Rico ha servido por décadas como puente de narcotráfico en el Caribe, Sudamérica y Estados Unidos, especialmente para cargamentos grandes de cocaína que se envían a través del correo.

«No dejaremos que el Servicio Postal de Estados Unidos sea usado para el tráfico de drogas», enfatizó el jefe de inspección postal del Correo de Estados Unidos, Gary Barksdale.

El Servicio de Inspección del Correo de EE.UU. indicó que ha cerrado la puerta a los traficantes «para bien», y que ha aumentado sus recursos en Puerto Rico e implementado un plan estratégico enfocado en la intervención y la eliminación de drogas en el flujo de envío de paquetes en la isla.

Dicho departamento, a su vez, informó que ha aumentado su enfoque en ocupar armas de fuego y peligrosas drogas como fentanilo con destino a Puerto Rico desde Estados Unidos.

Finalmente, el Servicio de Inspección del Correo de EE.UU. informó que ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que lleve al arresto o convicción de una persona involucrada en el tráfico de drogas mediante el Servicio Postal. EFE

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