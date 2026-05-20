El Sevilla romperá el preacuerdo con el centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado

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Sevilla, 20 may (EFE).- El Sevilla ha comunicado al Independiente del Valle ecuatoriano y a su jugador Partrik Mercado que romperá el preacuerdo para fichar al centrocampista internacional debido a la grave lesión en la rodilla derecha que se produjo el pasado marzo y que le impedirá jugar hasta principios de 2027.

Fuentes cercanas a la operación han informado a EFE de que el Sevilla ejercerá la cláusula resolutoria del contrato firmado el pasado febrero, en el que se comprometía a pagar seis millones de euros por la transferencia de Mercado, con el que acordaba un contrato por cinco temporada, hasta junio de 2031.

El joven futbolista, que cumplirá 23 años el próximo julio, se ha visto privado del Mundial y de su primera experiencia en el fútbol europeo debido a la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha que se produjo fortuitamente en un partido de liga frente al Técnico Universitario.

El Sevilla, que ya ha firmado como agentes libres para la próxima temporada al lateral diestro Juan Iglesias (Getefe) y al central senegalés Arouna Sangante (Le Havre), debe decidir ahora si completa el fichaje, ya apalabrado, de otro futbolista convaleciente de la rodilla, el centrocampista rumano del Pisa Marius Marin. EFE

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