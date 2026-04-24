El SICA destaca su «espacio estratégico» como voz común ante los foros globales

3 minutos

Santo Domingo, 24 abr (EFE).- El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) destacó este viernes su rol como un «espacio estratégico» para la concertación regional y fortalecimiento de una voz común en los foros globales, en un contexto internacional caracterizado por «crecientes» y «complejos» desafíos económicos, sociales y geopolíticos.

«El SICA es un mecanismo estratégico para la concertación política, la coordinación regional y la proyección internacional de nuestros países miembros, en línea con su compromiso con una región más cohesionada y resiliente», expresó el organismo en el documento final de la nonagésima tercera reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, que se celebró en Santo Domingo.

La reunión de ministros y viceministros de Exteriores acordó impulsar una agenda de integración basada en el «diálogo político y la colaboración entre países hermanos; promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los vínculos con los socios para el desarrollo», a fin de ampliar las oportunidades de cooperación.

El SICA valoró el «compromiso» expresado durante la reunión por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de acompañar técnicamente al proceso de integración regional, reconociendo su «valiosa contribución» en materia de análisis económico, resiliencia climática, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

«Esto nos permitirá avanzar hacia una agenda regional que consolide las principales directrices y lineamientos estratégicos de carácter político para el Sistema de la Integración Centroamericana», refirió el documento.

El encuentro, realizado en República Dominicana al concluir este país su período en la presidencia pro tempore del organismo, asumió un reglamento relativo a la integración, quórum y adopción de decisiones de los órganos e instancias regionales del SICA, para asumir posturas oportunas, eficaces y continuas.

Los Estados miembros avanzaron en la definición de una hoja de ruta consensuada para la elección de la nueva titularidad de la secretaría general del SICA, como reflejo de su voluntad de fortalecer la conducción estratégica del Sistema, asegurar la continuidad institucional y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos regionales.

Del encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y sus homólogos de Costa Rica, Arnoldo Tinoco; El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y Guatemala, Carlos Martínez Alvarado.

Asimismo, los viceministros de Exteriores de Honduras, Pamela Handal; Panamá, Carlos Guevara, y Belice, Amalia Mai.EFE

rsl/mt/nvm

(foto) (video)