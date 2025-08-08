El silencio en las tribunas marca un nuevo Peñarol-Nacional

Montevideo, 8 ago (EFE).- El silencio en las tribunas marcará este sábado un nuevo Clásico que Peñarol y Nacional disputarán a puertas cerradas, un hecho que no se veía desde los que se disputaron bajo emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En esta oportunidad será una sanción la que no permitirá que los espectadores lleguen al estadio Campeón del Siglo, donde los dos equipos más grandes del país se pondrán cara a cara desde las 15:00 hora local (18:00 GMT/20:00 CET).

Esta fue impuesta por la Comisión de Disciplina tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio, encuentro que el 6 de julio también enfrentó a Peñarol con Nacional y que finalizó con un oficial de la Policía internado en cuidados intensivos.

Este miércoles, la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol desestimó los recursos presentados por ambos equipos y confirmó las penas: Peñarol disputará dos juegos en casa sin su público y Nacional hará lo mismo en cuatro, mientras que también perdió tres puntos en la clasificación.

De esta forma, los dirigidos por Diego Aguirre y los de Pablo Peirano se pondrán cara a cara por cuarta vez en la temporada, aunque ahora sin el apoyo de sus fanáticos.

En esta nueva edición del Clásico, Peñarol buscará quebrar la mala racha que tiene ante su tradicional adversario en los 90 o 120 minutos, al tiempo que Nacional intentará tomarse revancha de lo ocurrido en la final del Intermedio.

El último triunfo del Aurinegro en un encuentro de este tipo fue en abril de 2023. Desde ese momento se enfrentaron en otras nueve oportunidades: Nacional ganó cuatro y las otras seis finalizaron empatadas. Tres de estas se definieron en tandas de penaltis.

Si bien el Tricolor ganó las dos primeras, la última quedó en manos de Peñarol y lo convirtió en campeón del Torneo Intermedio de esta temporada.

Con varios cambios en ambas plantillas, la presencia del portero chileno Bryan Cortés por un lado y del atacante con pasado en Valencia, Cádiz y Celta de Vigo Maximiliano Gómez por el otro son algunas de las principales novedades para un partido que por el momento no tiene los onces confirmados.

Por el lado de Peñarol, Emanuel Gularte y Javier Méndez se disputan un lugar en el centro defensa, mientras que Jesús Trindade se mantendrá en el centro del campo y Matías Arezo esperaría por su oportunidad en el banquillo.

Mientras tanto, nueve jugadores tienen su lugar asegurado en Nacional, al tiempo que el venezolano Rómulo Otero, Bruno Arady, Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro y Exequiel Mereles son opciones para ocupar los otros dos.

De esta forma, el Aurinegro y el Tricolor se enfrentarán en un partido en el que el local buscará extender su ventaja en el Clausura y recortar su desventaja en la Tabla Anual.

Líder de la acumulada con seis puntos más que Peñarol, Nacional también tiene claro que tres puntos lo dejarán en una posición muy cómoda para quedarse con la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

– Alineaciones probables:

Peñarol: Bryan Cortés; Pedro Milans, Emanual Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.

Entrenador: Diego Aguirre.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Rómulo Otero, Nicolás López, Exequiel Mereles y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Pablo Peirano.

Árbitro: Javier Burgos.

Hora: 15:00 hora local (18:00 GMT/20:00 CET).

Estadio: Campeón del Siglo. EFE

