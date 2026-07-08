El silencio reemplaza la fiesta en las ‘fanzones’ colombianas tras eliminación del Mundial

Compartir

3 minutos

Bogotá, 7 jul (EFE).- Un enorme silencio se apoderó de las ‘fanzones’ colombianas, donde miles de aficionados lloraron este martes la derrota y la eliminación de su selección del Mundial de 2026 tras caer por 4-3 en la tanda de penaltis ante Suiza, que avanzó a los cuartos de final.

Una hora antes del inicio, los aficionados de Bogotá se congregaron frente a una pantalla gigante en las afueras del estadio El Campín, una de las muchas en las que cientos de colombianos se juntaron por la capital para seguir los encuentros del Mundial.

En esta ocasión, la espera estuvo amenizada por la cantante bogotana La Ora, que animó al público con sus canciones y gritos de «¡Venimos a ganar!», respondidos por trompetazos cuando comenzó la retransmisión desde el estadio BC Place de Vancouver (Canadá).

Con el pitido inicial, la ‘fanzone’ estalló en gritos durante la interpretación del himno colombiano.

La intención ofensiva de Colombia en los primeros minutos hizo levantar a los asistentes de sus bancos mientras que los acercamientos suizos a la portería defendida por Camilo Vargas eran respondidos con un gran silencio entre los aficionados, que se llevaban las manos a la cabeza.

Los primeros minutos estuvieron marcados por la primera ocasión de James Rodríguez, neutralizada por el guardameta suizo, lo que no interrumpió la ovación nerviosa de El Campín a la ambición del mediocampista.

Los rostros de los asistentes se aliviaron cuando los de Néstor Lorenzo recuperaron el balón y Gustavo Puerta obligó de nuevo al portero helvético a intervenir para evitar el primer gol del reñido encuentro.

El orgullo tricolor volvió a hacerse notar cuando Camilo Vargas apareció para salvar a Colombia del remate del suizo Dan Ndoye, una intervención que fue celebrada con aplausos por los aficionados.

Transcurridos unos diez minutos del segundo tiempo, la Tricolor volvió a contener la respiración con un tiro libre del suizo Fabián Rieder, cuyo disparo pasó muy cerca del arco defendido por Camilo Vargas.

Seriedad y nervios

A tan solo nueve minutos del final, y pese a las numerosas ocasiones, la selección cafetera no logró que la afición celebrara el primer gol, por lo que en el estadio comenzaron a predominar los rostros serios.

El árbitro señaló la prórroga tras el empate sin goles y los nervios se apoderaron de la ‘fanzone’. Los aficionados respondían con alivio cada vez que los cafeteros conseguían mantener a salvo la portería defendida por Vargas.

Silencios eternos ante los lanzamientos suizos, alegría y lágrimas se alternaron durante la tanda de penaltis hasta que el gol definitivo de Rubén Vargas congeló los rostros de los asistentes.

El pitido final dejó abrazos de consuelo, lágrimas y aplausos para una selección que se quedó a las puertas de los cuartos de final del Mundial.

Entre quienes abandonaban la ‘fanzone’ de El Campín estaba Pedro, un bogotano que lamentó la eliminación.

«Perdieron por no tener un delantero, porque lo de los penaltis es una lotería», afirmó entre lágrimas, antes de concluir con resignación: «Colombia merece algo más grande».

Pese a la tristeza, el orgullo terminó imponiéndose entre muchos aficionados, un sentimiento que también expresó la vicepresidenta Francia Márquez al agradecer al equipo «la entrega, el corazón y la pasión» con la que «dejó en lo más alto el fútbol de Colombia».

Como ella, los colombianos despidieron a la Tricolor reconociendo una campaña en la que no perdió ningún partido y solo vio truncado su sueño mundialista en la tanda de penaltis ante Suiza. EFE

prs/pc/laa

(foto)(video)