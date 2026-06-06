El sindicato único cubano celebrará su congreso de forma virtual por la crisis energética

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La Habana, 6 jun (EFE).- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato único) celebrará de manera virtual la edición XXII de su congreso nacional los próximos días 26 y 27, debido a la crisis energética en la isla, informó este sábado el presidente de la comisión organizadora, Osnay Colina.

«Las sesiones finales del congreso de la CTC serán mediante videoconferencia con los delegados de cada provincia», señaló Colina, a la vez que recalcó que el debate tendrá como tema central «la defensa de la patria», ante las amenazas de una posible intervención de EE.UU. en la isla.

La CTC comunicó en julio de 2025 posponía esa edición del congreso hasta mediados del presente año, alegando que no habían concluido los procesos previos de conferencias municipales y provinciales.

Colina admitió hoy, durante una entrevista en televisión nacional, que la decisión de realizar el encuentro de forma virtual, responde a una necesidad de «actuar de manera coherente y consecuente con las condiciones del país».

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde 2024, agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU. Amplias zonas del país sufren apagones de hasta dos días seguidos, mientras que en La Habana se han superado en ocasiones las 24 horas continuas sin suministro.

En este sentido, entre los temas a analizar en el congreso estarán también las condiciones de los trabajadores que han sido reajustados en sus labores por la crisis energética, así como los que fueron recolocados o aquellos en interrupción laboral, y que, según Colina, mantienen sus «garantías laborales”.

Colina dijo que también prevén discutir en el congreso «cómo el sindicato cubano rinde cuenta a los trabajadores», además de nuevas «propuestas que ayuden a impulsar el sistema empresarial cubano, con énfasis en la producción de alimentos y la transformación energética».

La CTC es una organización en la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), que no se caracteriza por sus reclamaciones de corte laboral. Históricamente la mayoría de sus líderes han pertenecido al Comité Central de ese partido único. EFE

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