El sindicato de prensa marroquí anuncia un plan de protestas por los retrasos salariales

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Rabat, 6 may (EFE).- El Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí comenzará este jueves un «calendario de protestas escalonado» para denunciar los retrasos en el pago de los salarios de abril de periodistas de varios medios privados, financiados con ayudas públicas, y reclamó una reforma del sistema de subvenciones.

En un comunicado publicado este miércoles, el sindicato señaló que sigue «con gran preocupación y profundo descontento» la situación y apuntó que, como primera medida, los periodistas empezarán a llevar brazaletes rojos desde mañana en sus lugares de trabajo.

Posteriormente, agregó, se anunciarán otras acciones de protesta.

«Este retraso (en el pago de salarios) no constituye una simple disfunción coyuntural, sino un indicador alarmante de la profundidad de la crisis estructural que atraviesa el sector de la prensa nacional», alertó.

El sindicato reivindicó el pago «inmediato e incondicional» de los salarios a los periodistas, así como la «integración urgente» de las empresas periodísticas en una reforma estructural del sistema de ayudas públicas, con una gestión institucional y «mecanismos democráticos que garanticen los derechos de los profesionales».

Los retrasos en los pagos afectan a unos mil periodistas de medios privados, en papel y digitales, que publican en francés y árabe, con salarios que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 dirhams (de 600 a 1.000 euros).

En conjunto, el sector supera los 4.000 profesionales -entre prensa impresa, digital, radio y televisión-, más de la mitad de ellos vinculados a medios públicos.

Tras la crisis sanitaria de la covid, el Gobierno marroquí puso en marcha un sistema de apoyo excepcional para la prensa, destinado inicialmente a medios impresos, afectados por el cierre de imprentas y la fuerte caída de la publicidad. Estas ayudas se ampliaron después a medios electrónicos y se han mantenido en el tiempo, pero no incluyen a las empresas periodísticas creadas después de la pandemia.

Según cifras oficiales, este mecanismo comenzó con un coste de 164 millones de dirhams (15 millones de euros) para empresas de prensa que operaban legalmente y declaraban a sus periodistas, y en 2024 alcanzó 325 millones de dirhams (30 millones de euros), que fueron destinados en parte a salarios y cotizaciones sociales.

La periodista marroquí Hanan Rihab dijo a EFE que el apoyo público a la prensa privada está condicionado a que las empresas apliquen acuerdos sociales, como subidas salariales y derechos laborales, pero criticó que no todas las empresas cumplen estas obligaciones.

«Reducir el problema únicamente al retraso en el pago de salarios es una visión engañosa, ya que la situación refleja prácticas más profundas como la no aplicación de aumentos salariales, el incumplimiento de convenios colectivos, la falta de acceso a beneficios fiscales aprobados por el gobierno y la privación de derechos por antigüedad», denunció.

En enero de 2025, el ministro de Cultura y Comunicación, Mohamed Mehdi Bensaid, anunció que se pondrá fin a este apoyo excepcional con un nuevo decreto que regulará las ayudas públicas y los criterios de acceso para el sector.

El Instituto Marroquí de Análisis de Políticas ha señalado que la concesión de ayudas públicas se produce en un contexto en el que se ha dejado de pagar salarios bajo el pretexto de la covid y otras crisis del sector, y ha mostrado preocupación por el impacto el impacto de la situación en «la independencia, el pluralismo y la libertad de expresión en el país». EFE

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