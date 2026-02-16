El Sinn Féin mantiene su boicot a los festejos de San Patricio en Washington por Gaza

Dublín, 16 feb (EFE).- La presidenta y vicepresidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald y Michelle O’Neill, respectivamente, confirmaron este lunes que mantienen su boicot a los eventos organizados por la Casa Blanca por la festividad de San Patricio en protesta por la política del presidente estadounidense, Donald Trump, en Gaza.

La formación nacionalista, la principal de la oposición en Irlanda y mayoritaria en Irlanda del Norte, ya decidió el pasado año cancelar la participación de sus dirigentes en los tradicionales festejos del 17 de marzo por el patrón de Irlanda en Washington.

McDonald, diputada en Dublín, y O’Neill, ministra principal norirlandesa, denunciaron hoy en un comunicado que la situación sobre el terreno en Palestina sigue siendo grave y que pese al alto el fuego decretado el pasado octubre, Israel continúa atacando Gaza.

La presidenta del Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA, destacó la importancia de que su partido use su influencia para «exigir que se respete el derecho internacional».

«El genocidio continúa. Los civiles siguen siendo asesinados. Las viviendas siguen siendo atacadas. Las familias que ya lo han perdido todo continúan viviendo bajo el fuego», subrayó McDonald O’Neill, quien defendió el mantenimiento del boicot durante una semana de festejos en la Casa Blanca cuyo momento principal es la entrega de un bol de tréboles al presidente estadounidense por parte del primer ministro irlandés.

El jefe del Gobierno de Dublín, Micheál Martin, ya ha confirmado que se reunirá con Trump, pese a que formaciones de izquierdas en el Parlamento irlandés, encabezadas por el Sinn Féin, le ha pedido que cancele la visita.

En ausencia de O’Neill, el Gobierno norirlandés de poder compartido estará representado en Washington por su viceministra principal, la unionista probritánica Emma Little-Pengelly.

«En cuanto al contexto en el que tomé la decisión de no asistir el año pasado, esa situación se mantiene. No veo ninguna diferencia en términos de mejoras en la vida del pueblo palestino», declaró hoy a los medios en Belfast la líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte.

O’Neill recordó que los palestinos sufren ataques y se ven desplazados de sus hogares «cada día» y criticó a la comunidad internacional por «mirar hacia otro lado».

«Para mí, esto va de humanidad, se trata de hacer lo correcto, se trata de usar mi voz y mi plataforma para defender a aquellas personas que se enfrentan a este genocidio día tras día», agregó al justificar su boicot. EFE

