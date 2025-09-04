The Swiss voice in the world since 1935

El sismo de Afganistán dejó más de 2.200 muertos, según un nuevo balance oficial

Más de 2.200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán, informó este jueves el Gobierno de los talibanes en un balance actualizado. 

Se trata del terremoto más mortífero en la historia reciente de Afganistán, que sufre frecuentes sismos debido a que está ubicado en la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, declaró en X que de los 2.217 muertos y casi 4.000 heridos, la mayoría de las víctimas se concentran en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, e informó que continúan las operaciones de rescate. 

Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas de las montañas de Kunar siguen esperando la llegada de ayuda, dificultada por los desprendimientos y los deslizamientos de tierra. 

«Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente», dijo a AFP Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años, desde el pueblo de Mazar Dara, que quedó devastado.

Unas 7.000 casas quedaron destruidas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

El balance de víctimas podría aumentar, ya que «se han hallado cientos de cuerpos en las casas destruidas», advirtió Fitrat.

Este sismo llega «en el peor momento», según las oenegés y la ONU, que se han visto obligadas a reducir su ayuda al país debido a los recortes en la asistencia internacional.

