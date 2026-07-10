El sistema eléctrico nacional de Cuba registra la segunda caída total en esta semana

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La Habana, 10 jul (EFE).- El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró este viernes una nueva desconexión total a las 16:30 hora local (20:30 GMT), la segunda en esta semana y por cuarta vez en lo que va de 2026.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Se activan los protocolos para comenzar recuperación», informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en las redes sociales.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que ha llevado los cortes eléctricos a máximos. En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

De acuerdo con las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando. EFE

rmo/cpy