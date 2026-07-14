El sistema eléctrico nacional de Cuba registra otra caída total, la quinta en 2026

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La Habana, 14 jul (EFE).- El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró este martes una nueva desconexión total a las 11:05 hora local (15:05 GMT), la quinta reportada en lo que va de 2026, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE) en las redes sociales, sin detallar las causas.

La crisis energética que arrastra el país caribeño desde 2024 y agravada desde el pasado enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., ha llevado los cortes de electricidad a máximos. La pasada semana Cuba sufrió dos apagones generales, tras las caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

De acuerdo con las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando. EFE

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