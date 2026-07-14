El sistema eléctrico nacional de Cuba registra otra caída total, la quinta en 2026

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La Habana, 14 jul (EFE).- El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró este martes una nueva desconexión total a las 11:05 hora local (15:05 GMT), la quinta reportada en lo que va de 2026, informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) en las redes sociales, sin detallar las causas.

La crisis energética que arrastra el país caribeño desde 2024 y agravada desde el pasado enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., ha llevado los cortes de electricidad a máximos. La pasada semana Cuba sufrió dos apagones generales, tras las caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

De acuerdo con las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

Hasta ahora no se ha informado la causa de esta nueva desconexión total, la décima reportada en casi 24 meses.

El pasado lunes ocurrió un colapso total del Sistema y tras ese proceso se recuperó paulatinamente hasta que el miércoles, unas 36 horas después del apagón nacional, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), comunicó que todas las provincias estaban conectadas al SEN.

El viernes volvió a colapsar el SEN y tras casi 40 horas de esa desconexión total, se concluyó este domingo el restablecimiento del sistema.

En el último mes, además, se han reportado récords de cortes eléctricos, cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectaba a la vez entre el 70 % y 72 % del país en el momento de mayor demanda energética.

Los cortes de la electricidad en zonas de La Habana han alcanzado hasta más de 35 horas consecutivas diariamente y en provincias de la isla se han llegado a tres días seguidos sin servicio.

Para esta jornada se había pronosticado que hasta el 69% del país quedaría sin corriente al ocurrir el mayor corte del suministro en el horario «pico», el de mayor demanda, según los datos de la UNE, elaborados por EFE.

Además, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica se encuentran sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El último petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo, y que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por tan solo dos semanas el pasado abril. EFE

cdg/nvm