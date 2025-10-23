El sistema eléctrico nacional de Cuba sufre una caída «parcial»

1 minuto

La Habana, 23 oct (EFE).- El Gobierno cubano informó este jueves que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una desconexión «parcial» tras registrar una «oscilación» en el fluido eléctrico.

Hasta el momento se desconoce el alcance de la nueva caída del sistema. Según informó el Ministerio de Energía y Minas de Cuba (Minem), se espera que la recuperación concluya «en un breve tiempo».

Este apagón parcial se suma a los cinco apagones nacionales totales que se han registrado en la isla en los pasados 12 meses, el último en septiembre pasado. EFE

