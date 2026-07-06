El sistema eléctrico nacional de Cuba sufre una nueva caída general, la tercera en 2026

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La Habana, 6 jul (EFE).- Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local (16:17 GMT), el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses.

«Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto», puntualizó en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que ha llevado los cortes eléctricos a máximos. En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales.

En base a las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando. EFE

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