El sistema sanitario de Sudán tardará «meses, si no años» en recuperarse, alerta la OMS

4 minutos

Carles Grau Sivera

El Cairo, 28 ene (EFE).- El sistema sanitario de Sudán puede tardar «meses, si no años» en recuperarse de la destrucción que ha sufrido en casi tres años de guerra en el país africano, alertó este miércoles en una entrevista con EFE la directora de regional la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental, Hanan Balkhy.

«Sudán es la mayor crisis humanitaria que tenemos a nivel mundial, y los continuos combates y conflictos han causado daños significativos a la infraestructura. Tomará meses, si no años, renovarla y alcanzar el máximo nivel», advirtió la responsable desde la sede regional de la agencia de la ONU en El Cairo.

Según datos de la OMS, la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha provocado que el 63 % de los centros de salud en los 18 estados de Sudán funcionen «al menos parcialmente», mientras que el 27 % restante han tenido que cesar sus operaciones.

Asimismo, el Ministerio de Salud sudanés -controlado por la junta militar- estimó el año pasado en más de 11.000 millones de dólares el coste de los daños ocasionados por la guerra al sistema sanitario, tanto público como privado, del país africano.

Problemas de seguridad

«Estoy bastante segura de que será necesario mucho trabajo para que el sistema de salud vuelva a ser como era hace años», indicó Balkhy, que aseguró que su organización trabajará «en estrecha colaboración» con las autoridades sudanesas para reconstruir la infraestructura devastada.

El Ejército sudanés ha anunciado en los últimos meses que la situación de seguridad es estable en varias zonas centrales y septentrionales del país -entre ellas la capital, Jartum-, por lo que ha incentivado el regreso de las instituciones públicas y las organizaciones internacionales desplazadas por la guerra.

Aunque la directora regional de la OMS confirma que la situación «ha mejorado» en esas zonas, advierte que «no es suficientemente estable en todo Sudán», especialmente en las zonas de choque como en las vastas regionales suroccidentales de Darfur -el principal feudo de las FAR- y Kordofán.

Otra de las principales preocupaciones de la guerra son los recurrentes ataques contra la atención sanitaria en Sudán por parte de ambos bandos, según denuncian organizaciones internacionales y locales que también trabajan sobre el terreno para paliar los efectos de la devastación.

Desde el inicio de la guerra, la OMS ha podido verificar 202 de estos ataques, que han causado la muerte de 1.893 personas y heridas a otras 502, mientras que en 2025 se registraron un 680 % más de muertes que en los dos años anteriores.

Estos ataques afectaron centros de salud, recursos sanitarios y suministros, transporte, personal, pacientes y almacenes.

Objetivo: lograr la autosuficiencia

Una de las prioridades que ha identificado la agencia de la ONU, especialmente en un momento en el que los recortes a su financiación están causando estragos en su respuesta a emergencias, es que Sudán y otros países logren la autosuficiencia en el sector de la salud.

«Ya estamos trabajando con Sudán y muchos países de nuestra región para determinar cómo lograr la autosuficiencia en esta región», dijo Balkhy, que recordó que el país africano contaba con producción farmacéutica antes de la guerra y que otras naciones de la zona pueden «cubrir las necesidades médicas y de capacitación».

Esta autosuficiencia es clave en el país ya que, más allá de la guerra, la temporada de lluvias tiene un impacto directo en los casos de malaria o dengue y «las enfermedades transmitidas por vectores se convierten en una gran carga para la población y el sistema de salud».

«Por lo tanto, las necesidades son enormes», añadió la responsable: «Hay mucho trabajo por hacer en Sudán, y estamos listos para desplegar toda nuestra capacidad», sentenció. EFE

cgs/ijm

(foto)(vídeo)