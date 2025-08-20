El soberanista Partido Quebequés ganaría unas elecciones regionales, según las encuestas

2 minutos

Toronto (Canadá), 20 ago (EFE).- Una encuesta dada a conocer este miércoles señala que el soberanista Partido Quebequés (PQ), que defiende la celebración de un nuevo referéndum independentista, encabeza las preferencias de voto en la provincia de Quebec y ganaría con mayoría unas elecciones de celebrarse en estos momentos.

La encuesta, realizada por la firma Léger, indica que el PQ obtendría el 35 % de los votos, cinco puntos más que en junio, mientras que el federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ) tendría el 26 % y el gobernante Coalition Avenir Québec (CAQ) un 17 %.

La encuesta, que se realizó en línea del 15 al 18 de agosto con entrevistas a 977 personas, también constata la impopularidad del actual Gobierno nacionalista conservador del CAQ.

Un 65 % de los entrevistados dijo que quería un cambio del partido en el Gobierno y solo un 18 % manifestó que le gustaría que CAQ repitiese tras siete años en el poder.

El PQ ha estado al frente de todas las encuestas realizadas durante los pasados 20 meses, superando al PLQ.

La próxima elección provincial está programada para el 5 de octubre de 2026. En las últimas elecciones, celebradas el 3 de octubre de 2022, el CAQ ganó con mayoría absoluta al conseguir el 41 % de los votos y 90 de los 125 diputados de la Asamblea Nacional, el parlamento provincial.

En esas elecciones, el PLQ obtuvo 21 diputados, el partido de izquierda independentista Québec Solidaire (QS) 11, y el PQ 3.

La encuesta se realizó días después de que la provincia de Quebec celebrase una elección parcial en una circunscripción que CAQ había ganado desde 2012. La derrota en Arthabaska fue la tercera votación parcial consecutiva perdida por CAQ.

Pero la encuesta también constató que aunque el PQ ganaría las elecciones provinciales, el apoyo a la soberanía de Quebec está estancado en el 36 %.

A pesar de ello, el líder del PQ, Paul St-Pierre Plamondon, se ha comprometido a celebrar un nuevo referéndum independentista antes de 2030, que sería el tercero de la provincia, si forma Gobierno.

El último referendo independentista en Quebec se celebró en 1995. En la votación, los opuestos a la soberanía ganaron con un 50,58 %.

Tras la votación, el PQ se comprometió a no volver a celebrar un referendo independentista hasta estar seguro de la victoria de los partidarios de la separación.

Además, el Gobierno canadiense aprobó en el año 2000 una ley que pone en manos del Parlamento federal la aprobación tanto de la cuestión de un posible referendo así como la validación del resultado. EFE

