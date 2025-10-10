El socio del partido gobernante de Japón rompe la coalición tras la elección de Takaichi

Tokio, 10 oct (EFE).- La formación budista Komeito afirmó este viernes que romperá su coalición con el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) tras 26 años aliados, una salida que pone en peligro el nombramiento como primera ministra de Sanae Takaichi, la recién elegida nueva líder del PLD.

La decisión, que anunció en una rueda de prensa el líder de la formación budista, Tetsuo Saito, llega después de días de roces por las posturas conservadoras de Takaichi y su inclusión en su nueva directiva de un parlamentario salpicado por un escándalo de financiación irregular en su nueva directiva.

La ruptura puede afectar a la esperada elección de la japonesa como primera ministra, ya que el PLD gobierna en minoría junto a Komeito y no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento japonés para asegurar su nombramiento. EFE

