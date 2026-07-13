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El Soliss BM Pozuelo ficha a la extremo argentina Lucía Dalle Crode

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Ciudad Real, 13 jul (EFE).- El Soliss BM Pozuelo ha fichado a la extremo argentina Lucía Dalle Crode, que se convierte en la tercera incorporación de una jugadora de esta nacionalidad para su debut en División de Honor Femenina, la máxima categoría del balonmano femenino español, conocida como Liga Guerreras Iberdrola.

Dalle Crode, de 27 años, llega al equipo de Pozuelo de Calatrava procedente del Handball Ence italiano, ha dado a conocer el club en sus redes sociales.

Es la tercera jugadora argentina que ha incorporado el Soliss BM Pozuelo para su primera temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, tras las de la pivote Sol Azcuna y la de la polivalente Sofía Ballada, y constituye el cuarto fichaje del club con miras a la próxima campaña, sumando a la extremo derecha valenciana Rocío Chumillas.

El club espera que su nueva jugadora aporte «amplitud, finalización desde el extremo, salida al contraataque y experiencia competitiva». EFE

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an/rr/arh

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