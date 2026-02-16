El Sporting Cristal de Perú pone a prueba al paraguayo 2 de Mayo

Asunción, 16 feb (EFE).- El Sporting Cristal de Perú pondrá a prueba al paraguayo 2 de Mayo cuando lo visite, este martes, por el partido de ida de la llave que enfrenta a ambos clubes en la búsqueda de un billete a la primera fase previa de la Copa Libertadores.

El cuadro peruano, que dirige el brasileño Paulo Autuori, llegará envalentonado al remozado Estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el norte de Paraguay, tras su victoria del fin de semana en la liga local.

Por contra, el 2 de Mayo continúa con su lento arranque en la liga paraguaya, donde marcha penúltimo con solo dos puntos en cinco presentaciones.

El Gallo Norteño parece más empeñado en colarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores que en atender el torneo local. El fin de semana, el entrenador Eduardo Ledesma reservó a la mayoría de los titulares pensando en el choque ante los Celestes, pero su club cayó en casa por 0-3 ante el Sportivo Ameliano.

Con todo, esta estrategia ya rindió frutos al equipo paraguayo, que en la tercera fase echó al también peruano Alianza Lima al vencerlo por la mínima en su sede y empatar 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como ‘Matute’.

Los equipos llegan sin bajas anunciadas al choque, que se disputará desde las 21.30 horas locales. EFE

