The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El subjefe del Consejo de Seguridad ruso Medvédev visitará Corea del Norte esta semana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 6 oct (EFE).- El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, visitará Corea del Norte con ocasión del 80 aniversario del Partido de Trabajadores del país, que se celebrará el viernes, informaron hoy las autoridades rusas.

Según un comunicado de Rusia Unida, el partido del Kremlin, Medvédev encabezará una delegación de funcionarios rusos que representarán el país en ese evento.

«Por invitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, una delegación del partido político Rusia Unida, encabezada por el presidente del partido, Dmitri Medvédev, visitará el país y participará en las celebraciones del 80 aniversario de la fundación del Partido de Trabajadores de Corea del Norte», señala la nota.

Hace un mes, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en Pekín con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de la participación de ambos en festejos del 80 aniversario con ocasión del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su conversación, el jefe del Kremlin volvió a agradecer a Kim la ayuda prestada a Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, mientras el líder norcoreano aseguró que Pionyang estaba dispuesto a seguir asistiendo a Moscú en lo que necesitara.

El propio Medvédev felicitó en agosto pasado a Kim por el 80 aniversario de la liberación de la península coreana del dominio colonial japonés y señaló que hoy día los pueblos ruso y norcoreano continúan resistiendo a las «fuerzas destructivas externas».EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR