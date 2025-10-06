El subjefe del Consejo de Seguridad ruso Medvédev visitará Corea del Norte esta semana

1 minuto

Moscú, 6 oct (EFE).- El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, visitará Corea del Norte con ocasión del 80 aniversario del Partido de Trabajadores del país, que se celebrará el viernes, informaron hoy las autoridades rusas.

Según un comunicado de Rusia Unida, el partido del Kremlin, Medvédev encabezará una delegación de funcionarios rusos que representarán el país en ese evento.

«Por invitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, una delegación del partido político Rusia Unida, encabezada por el presidente del partido, Dmitri Medvédev, visitará el país y participará en las celebraciones del 80 aniversario de la fundación del Partido de Trabajadores de Corea del Norte», señala la nota.

Hace un mes, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en Pekín con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de la participación de ambos en festejos del 80 aniversario con ocasión del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su conversación, el jefe del Kremlin volvió a agradecer a Kim la ayuda prestada a Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, mientras el líder norcoreano aseguró que Pionyang estaba dispuesto a seguir asistiendo a Moscú en lo que necesitara.

El propio Medvédev felicitó en agosto pasado a Kim por el 80 aniversario de la liberación de la península coreana del dominio colonial japonés y señaló que hoy día los pueblos ruso y norcoreano continúan resistiendo a las «fuerzas destructivas externas».EFE

mos/cg