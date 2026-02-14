El subsuelo de Groenlandia, muy codiciado y poco explotado

El subsuelo de Groenlandia, con sus potenciales yacimientos de tierras raras, ha despertado la codicia de Estados Unidos pero las condiciones climáticas y la debilidad de las infraestructuras de este territorio autónomo ártico danés dificultan mucho la explotación minera.

Actualmente solo hay dos minas en activo.

Una de ellas se dedica a la extracción de anortosita, una roca con múltiples aplicaciones industriales, en particular para fabricar un determinado tipo de vidrio, gestionada por la compañía Lumina Sustainable Materials, con capital canadiense y suizo.

La otra es una mina de oro explotada por Amaroq, una empresa fundada por un islandés, Eldur Olafsson.

El interés comercial por las riquezas inexploradas de Groenlandia aumenta a medida que se intensifica el cambio climático con el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas alrededor de la inmensa isla.

Según datos de la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia, el 13 de febrero había 138 permisos mineros activos en manos de más de una decena de empresas y particulares.

El análisis de estos datos, realizado por AFP, permite esbozar el estado del sector minero groenlandés:

– Explotación minera limitada –

De todos los permisos otorgados, una decena autorizan la extracción minera.

Las empresas que operan las dos únicas minas activas disponen de este tipo de permisos.

También los han conseguido otras compañías, como la estadounidense Critical Metals Corp que cuenta con el único permiso activo para la explotación de tierras raras en el sur de la isla pero la puesta en servicio demorará años.

La británica GreenRoc Mining ha obtenido un permiso válido a partir de finales de 2025 para explotar un yacimiento de grafito que debería producir aproximadamente 80.000 toneladas anuales, informó a AFP un portavoz de la empresa. Su producción comercial debería comenzar en 2029.

Entre las otras empresas que han obtenido recientemente este tipo de permisos figura un proyecto de explotación de anortosita, de inversores daneses y luxemburgueses, y otro de extracción de molibdeno (utilizado para aleaciones) respaldado por la Unión Europea y explotado por la empresa canadiense Greenland Resources.

Otras firmas tienen permisos de explotación pero los proyectos están suspendidos o bien intentan desvincularse de ellos.

«El camino que lleva de la exploración a la explotación es largo, complejo y a menudo toma muchos años», explica a AFP una portavoz de la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia.

Los proyectos pueden ser abandonados «por falta de recursos viables, de viabilidad económica, de evaluaciones ambientales o por razones sociales», enumera.

– Más de 70 tipos de minerales explorados –

Casi dos tercios de los permisos otorgados son para la exploración minera.

Estos permisos otorgan a las empresas un acceso exclusivo a zonas específicas donde pueden buscar «todos los recursos minerales, con excepción de los hidrocarburos y los elementos radiactivos, salvo que se estipule lo contrario», según el procedimiento de solicitud disponible en línea.

Más de 70 tipos de minerales y materiales están siendo explorados y explotados, según un análisis de AFP.

El oro se menciona en 49 permisos, el cobre en 36 y el níquel en 24.

Las tierras raras aparecen en 17 permisos, y otros hacen referencia a elementos específicos como el cerio o el terbio.

La empresa británica White Flame Energy cuenta con tres permisos de exploración petrolera, válidos hasta finales de 2028.

Groenlandia alberga más de 31.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas natural, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Todas las actividades mineras se concentran en la franja costera de Groenlandia, donde las condiciones climáticas son más benignas.

Aproximadamente el 80% de Groenlandia está cubierto de hielo, cuyo espesor puede alcanzar de dos a tres kilómetros en el interior de la isla.

Según los expertos, es imposible explotar yacimientos bajo una capa de hielo tan gruesa.

