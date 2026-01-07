El sucesor electoral de Petro advierte a Trump que Colombia no es una «colonia» de EE.UU.

1 minuto

Madrid, 7 ene (EFE).- Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición del presidente Gustavo Petro, advirtió este miércoles de que Colombia no es una «colonia» ni un «protectorado» de Estados Unidos y pidió al país de Donald Trump que respete a Petro como representante del «pueblo» y la «nación» colombiana.

«Colombia no es una colonia, no es un protectorado, ni siquiera es un Gobierno incondicional del Gobierno estadounidense. Es un país soberano», dijo en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España. EFE

pcc-cma/mgr/rf

(foto) (vídeo)