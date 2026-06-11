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El sudafricano Broos pondrá una defensa de cinco y a su figura Foster ante México

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México, 11 jun (EFE).- El seleccionador Hugo Broos se plantará ante México con una defensa de cinco, en una alineación que tendrá su principal figura de ataque en Lyly Foster, del Burnley inglés.

Alineación de Sudáfrica ante México:

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau; Ime Okon; Teboho Mokoeka, Sphephelo Sithole; Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayners.

Seleccionador: Hugo Broos. EFE

gb/car

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