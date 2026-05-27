El Sudeste Asiático celebra Aíd al Adha con mensajes de paz por la guerra en Oriente Medio

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Bangkok, 27 may (EFE).- Las comunidades musulmanas del Sudeste Asiático, mayoritarias en Indonesia, Malasia y el sur de Filipinas, celebran este miércoles el Aíd al Adha o la Fiesta del Cordero, la festividad más importante del Islam, bajo la sombra de la guerra en Oriente Medio y con reiterados llamamientos a la paz.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, expresó su deseo de que la región «vuelva pronto a la paz y cesen las tensiones y el derramamiento de sangre», según escribió en Facebook, donde también defendió la importancia de «la justicia y los principios humanitarios en la escena internacional».

Lo comunicó la víspera tras una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a quien trasladó los deseos de Eid Mubarak del pueblo malasio, de mayoría musulmana, y en la que también criticó las acciones militares de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica por «sacrificar las vidas de ciudadanos inocentes».

Irán y Estados Unidos continúan las negociaciones de paz en medio de un aumento de la tensión tras los ataques de Washington esta semana contra posiciones de Teherán, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado una intensificación de los bombardeos sobre Líbano y la toma de nuevas «zonas estratégicas» por parte de su Ejército.

Asimismo, diferentes políticos malasios hicieron un llamamiento a los religiosos para mantener el tradicional «espíritu de sacrificio, fortalecer la unidad y fomentar la sinceridad» durante esta celebración, marcada por las oraciones comunitarias y el reparto de alimentos entre las familias más necesitadas, según recoge la agencia estatal Bernama.

En la vecina Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, el espíritu festivo se vive con la misma intensidad. El Gobierno anunció la compra de 1.098 corderos para el tradicional sacrificio de ganado que marca esta jornada, mientras que la prensa local estima que cerca de dos millones de animales fueron sacrificados en toda Indonesia.

Ese ritual conmemora el relato del Antiguo Testamento sobre la disposición del profeta Abraham a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios, que finalmente le permitió sustituirlo por un cordero.

Las autoridades de Yakarta también informaron de que, pese a la compleja situación en el golfo Pérsico, cerca de 220.000 indonesios viajaron este año a Arabia Saudí para realizar el ‘hach’, la sagrada peregrinación a La Meca que constituye uno de los cinco pilares del islam y que todo musulmán debe cumplir al menos una vez en la vida si su salud y situación económica se lo permiten.

En paralelo, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., felicitó este miércoles a la comunidad musulmana de su país y recordó que esta conmemoración demuestra cómo los actos de altruismo ayudan a «construir puentes de entendimiento, sanar divisiones y crear una sociedad más justa».

La Fiesta del Cordero también es festivo nacional en Filipinas, un país de profunda tradición católica que cuenta además con una importante comunidad musulmana, especialmente en la región sureña de Bangsamoro, en Mindanao, donde aún persisten las heridas de años de violencia y atentados cometidos por grupos extremistas vinculados al Estado Islámico. EFE

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