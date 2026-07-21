El Sudeste Asiático expresa su «preocupación» por la nueva escalada entre EE.UU. e Irán

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Manila, 21 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una región muy dependiente de las importaciones de combustible procedentes del Golfo Pérsico, expresaron este martes su «profunda preocupación» por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

«Nos preocupa enormemente que estos acontecimientos socaven gravemente los esfuerzos de los principales mediadores y reduzcan las perspectivas de una solución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia», remarcaron los cancilleres en un comunicado conjunto durante su reunión anual en Manila.

El pronunciamiento llega tras varios días de fuego cruzado entre Washington y Teherán, incluidos ataques iraníes contra barcos de mercancías, que han vuelto a encender las alarmas del Sudeste Asiático.

La región, gravemente afectada por la crisis energética desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que en tiempos de paz canaliza un quinto del comercio mundial de petróleo, había alcanzado cierta estabilidad en materia de suministro en junio, cuando se pactó un cese de hostilidades que EE. UU. dio por terminado hace dos semanas.

Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, fue de los países más golpeados y en marzo decretó el estado de «emergencia energética» por un año para facilitar acuerdos de compra, incluidos pactos con Rusia.

Los jefes de la diplomacia de los once países que conforman el bloque iniciaron hoy su reunión anual, a la que se sumarán el miércoles y el jueves algunos de sus principales socios, como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ya está en Manila para asistir a la cita y mantener reuniones bilaterales con algunos de sus pares, con la guerra de Irán como uno de los asuntos destacados en la agenda, según expertos consultados por EFE.

La ASEAN renovó hoy su llamamiento «a todas las partes implicadas» para ejercer la moderación y «evitar cualquier acto que pueda agravar aún más la situación», al reafirmar la necesidad de mantener «la seguridad marina» y las rutas comerciales abiertas.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por cualquier medida discriminatoria o unilateral que pueda impedir u obstruir el paso de buques por el estrecho de Ormuz», subraya el texto.

Por décimo día consecutivo Estados Unidos llevó a cabo este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán en la que sus fuerzas bombardearon centros de mando militar, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea, según informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Por su parte, Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en Jordania, en respuesta a la ofensiva estadounidense. EFE

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