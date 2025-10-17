El sueño parisino de la firma española Lola Casademunt brilla con su primer ‘it-bag’

4 minutos

Isabel Rodríguez Ramiro

París, 17 oct (EFE).- La firma española Lola Casademunt celebró este viernes en el sofisticado barrio Le Marais, en el corazón París, la presentación de su primer ‘it-bag’ (bolso de diseñador convertido en éxito de ventas), el ‘LOLA CASADEMUNT 1981’, una pieza que rinde homenaje al legado artesanal de la casa.

El evento, que marcó un nuevo paso en su proyección internacional, desplegó una puesta en escena que parecía brotar del propio imaginario de la firma: luminosa, optimista y profundamente femenina.

Entre los invitados, brilló la presencia de la actriz española Victoria Abril, con su entrada en bicicleta y un inconfundible aire parisino. La actriz compartió sonrisas con los demás antes de posar junto a Maite Casademunt.

Para Maite Casademunt, presidenta y directora artística de la firma, este estreno parisino tuvo el sabor de un sueño cumplido: «Cuando empecé con mi madre veníamos a París a comprar tejidos, y ahora poder presentar aquí nuestra colección y pensar que Lola Casademunt puede llegar a triunfar es un sueño hecho realidad», contó a EFE con emoción.

El nuevo bolso, bautizado con el año de fundación de la marca, recoge la esencia de sus orígenes familiares. Maite lo define como un «bolso joya», una pieza práctica pero sofisticada que enlaza con los inicios de su madre, cuando tejía lazos y diademas a mano.

«El asa joya y las trenzas laterales representan ese trabajo artesanal, hecho con amor y detalle. Es mi manera de conectar con ella, de mirar el bolso y pensar: ahí está mi madre», explicó.

Más que un accesorio, el ‘it-bag’ simboliza una filosofía. «Queremos vestir a las mujeres para que se sientan seguras, para que saquen su mejor versión. Cuando una mujer se siente bien, irradia una energía incomparable», afirmó la diseñadora, convencida de que la moda es una forma de bienestar.

El lanzamiento en París coincide con un momento de expansión imparable para la casa. Paco Sánchez, director general de Lola Casademunt, destacó que la marca vive «una etapa de madurez internacional» tras cuatro años de crecimiento sostenido.

«Arrancamos nuestra internacionalización en 2021. Empezamos por Francia como país vecino más amable y más cercano, y hoy estamos en 42 países (…). Francia es un país muy difícil para entrar porque está cargado de grandes empresas y grandes diseñadores de moda», detalló a EFE.

Sánchez recordó que la firma, fundada hace más de cuatro décadas, «inició una nueva era en 2020», con un proceso de profesionalización y una estrategia global que ha permitido situarla entre las casas de moda españolas con mayor proyección.

«El producto es el corazón de la compañía. Trabajamos con un departamento de diseño muy potente liderado por Maite, y con una premisa innegociable: la calidad. A partir de ahí, construimos una comunicación sólida y una relación cercana con el cliente francés», relató Sánchez.

Con un ‘showroom’ permanente en París y acceso a clientes de todo el mundo a través de su tienda en línea, Lola Casademunt ha logrado consolidar su presencia internacional manteniendo intacto su ADN.

«No hacemos básicos. Cada colección es diferente, llena de color, energía y vitalidad. Nos gusta pensar que ese es nuestro sello y que el público francés lo está entendiendo», subrayó el director general.

El evento en Le Marais, el barrio más chic y creativo de la capital francesa, simbolizó también el aterrizaje de la marca en el terreno del retail, con la vista puesta en la apertura de tiendas propias entre 2027 y 2028.

«Queremos crecer paso a paso, sin locuras, pero sin límites. Si algún día se abre una tienda en la luna, la primera será de Lola Casademunt», bromeó Sánchez.

Maite Casademunt resumía el espíritu de la ocasión con una sonrisa: «Siento que estamos en una ola, y hay que surfearla. Este es nuestro momento».EFE

irr/cat/cg

(foto) (vídeo)