El suministro energético en Kiev y alrededores sigue siendo crítico tras ataques rusos

(actualiza con declaraciones de Zelenski)

Berlín, 17 ene (EFE).- El suministro energético en Kiev y en los alrededores sigue siendo crítico tras los últimos ataques rusos a la infraestructura, dijo el Ministerio de Energía ucraniano a través de Telegram.

«La situación sigue siendo extremadamente difícil en la capital y la región. En Kiev y en los alrededores los responsables de la distribución de energía han introducido limitaciones. Los cortes de urgencia una vez por hora no se están haciendo. Cuando se estabilice la red se podrán volver a hacer que los cortes sean planificables», dijo el Ministerio.

También en Odesa hay problemas de suministro y limitaciones.

En la pasada noche ataques rusos obligaron a nuevos cortes de energía en la región de Kiev y en Odesa. Pese a las difíciles condiciones metereológicas los proveedores de energía trabajan intensamente para reestablecer el suministro para todos los usuarios lo más pronto posible.

En las regiones del frente y en las zonas fronterizas el reestablecimiento del suministro es más difícil debido a los combates.

El presidente, Volodimir Zelenski, presidió este sábado una conferencia de para coordinar las medidas para reparar los daños causados por los ataques y estudiar posibilidades para aumentar la capacidad de resistencia de las ciudades ucranianas.

Además de Kiev, las ciudades de Járkov y Zaporiyia y los alrededores de las mismas viven una situación especialmente difícil.

También hay reportes de las regiones de Chenichiv, Smi, Potava y Dnipro.

«He presidido una sesión de coordinación energética en la que se informó sobre las reacciones ante las consecuencias de los ataques rusos y sobre medidas para aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y municipios», dijo Zelenski en Facebook.

Zelenski agradeció a los equipos que trabajan en las reparaciones, al servicio para hacer frente a las catástrofes y a todos los suministradores de energía.

«Además he ordenado una revisión separada de los edificios que todavía están sin calefacción en Kiev. Lamentablemente hay discrepancias entre la ciudad y el Gobierno sobre su número», dijo el presidente.

«El Ministerio de Energía y todos los órganos del Gobierno central tienen que poner toda su fuerza en ayudar a los afectados», agregó.

Además, el mandatario reiteró la necesidad de acelerar la importación de energía y otros equipos de los aliados.

Por otra parte, Zelenski dijo que había dado instrucciones especiales al Ministerio de Defensa sobre la protección del espacio aéreo y las operaciones de la Fuerza Aérea. EFE

