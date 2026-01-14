El superávit comercial chino alcanza un récord de 1,2 billones de dólares en 2025

China reportó el miércoles un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares en 2025, pese al declive en sus exportaciones a Estados Unidos tras los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

La guerra comercial del año pasado entre China y Estados Unidos causó una caída de 20% interanual en las exportaciones del gigante asiático a la primera potencia mundial y una baja de 14,6% en las importaciones, según datos oficiales chinos.

Otros socios comerciales cubrieron la brecha, lo que llevó a un aumento global de 5,5% en las exportaciones generales chinas en 2025.

En general, el comercio exterior chino alcanzó en 2025 un aumento de 3,8% interanual.

«En 2025, el valor total de las importaciones y exportaciones de China alcanzó 45.470 billones de yuanes (6,55 billones de dólares), o sea un incremento de 3,8%», declaró en conferencia de prensa Wang Jun, viceministro de Aduanas.

«La cifra superó por primera vez los 45 billones de yuanes, marcando un nuevo máximo histórico», agregó.

Las exportaciones, que históricamente representan un impulsor económico de la segunda economía mundial, alcanzaron 26,99 billones de yuanes, un aumento de 6,1%.

En tanto, las importaciones sumaron 18,48 billones de yuanes en 2025, 0,5% más que el año previo.

«Algún país ha politizado los temas comerciales y limitado las exportaciones de alta tecnología a China, de lo contrario habríamos importado más», indicó Wang, refiriéndose a Estados Unidos, enfrascado en una disputa comercial con China desde el regreso de Trump al poder el año pasado.

En 2026 el mercado chino «se abrirá más» y «seguirá siendo una oportunidad para el mundo», agregó.

