El superávit comercial de Argentina cae un 6,21 % interanual en septiembre de 2025

1 minuto

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- Argentina registró en septiembre pasado un superávit comercial de 921 millones de dólares, con una caída del 6,21 % respecto a igual mes de 2024 y un salto en las importaciones, informaron este lunes fuentes oficiales.

El saldo positivo de septiembre implicó, además, un derrumbe del 36 % con respecto al superávit logrado en agosto de este mismo año, que había sido de 1.440 millones de dólares.

Pese a la caída interanual, Argentina logró encadenar 22 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en septiembre un 18,7 % interanual, a un total de 15.336 millones de dólares, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En septiembre, Argentina realizó exportaciones por 8.128 millones de dólares, un 16,9 % más que el mismo mes en 2024.

En tanto, las importaciones, por valor de 7.207 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 20,7 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

En los primeros nueve meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 6.030 millones de dólares, con exportaciones por 63.533 millones e importaciones por 57.503 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 18.928 millones de dólares, desde un saldo negativo por 6.925 millones de dólares en 2023. EFE

