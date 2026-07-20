El superávit comercial de Argentina crece el 149 % interanual en junio

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Argentina registró en junio pasado un superávit comercial de 2.194 millones de dólares, con un salto del 149,6 % con respecto a igual mes de 2025, gracias al impulso en las exportaciones, informaron este lunes fuentes oficiales.

El saldo positivo de junio implicó, sin embargo, una caída del 36,4 % con respecto al superávit logrado en mayo de este año, que había sido récord, con 3.450 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 31 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció en junio un 16,4 % interanual hasta un total de 15.916 millones de dólares, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En junio, Argentina concretó exportaciones por 9.055 millones de dólares, un 24,5 % más que el mismo mes en 2025.

En tanto, según el informe del Indec, las importaciones, por valor de 6.861 millones de dólares, tuvieron en junio un aumento interanual del 7,3 %.

En el primer semestre del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 13.923 millones de dólares, con exportaciones por 49.454 millones e importaciones por 35.531 millones.

«En los primeros seis meses del año las exportaciones de bienes sumaron 49.454 millones de dólares, registrando un crecimiento de 24,4 % en relación a igual período de 2025 y alcanzando un nuevo récord histórico», resaltó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

A través de un mensaje en redes sociales, Caputo indicó que las exportaciones de combustibles y energía crecieron en el primer semestre un 42,5 % interanual, las de manufacturas de origen industrial aumentaron el 27,5 %, las de productos primarios subieron 24,4 % y las de manufacturas de origen agropecuario se incrementaron 15,1 %.

«En los casos de manufacturas de origen industrial, combustibles y energía y productos primarios, las ventas al exterior registraron el mayor valor de la serie histórica», destacó Caputo.

El saldo positivo acumulado hasta junio en la balanza comercial de Argentina supera el superávit de todo 2025, que había sido de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo en 2024 por 18.928 millones de dólares. EFE

nk/lpm