El superávit comercial de Argentina crece un 95,6 % interanual en noviembre

1 minuto

Buenos Aires, 18 dic (EFE).- Argentina registró en noviembre un superávit comercial de 2.498 millones de dólares, un 95,6 % más que en el mismo mes de 2024, informaron este jueves fuentes oficiales.

El saldo positivo de noviembre implica además un aumento del 207,3 % con respecto al superávit logrado en octubre de este año, que había sido de 813 millones.

Con estas cifras, Argentina logró encadenar 24 meses (dos años) con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en noviembre un 16,3 % interanual, hasta un total de 13.694 millones de dólares, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En noviembre, Argentina exportó por unos 8.096 millones de dólares, un 24,1 % más que el mismo mes en 2024, mientras que las importaciones, por valor de 5.598 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 6,6 % en un contexto de políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

En los primeros once meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 9.357 millones, con exportaciones por 79.592 millones e importaciones por 70.235 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 18.928 millones, desde un saldo negativo por 6.925 millones en 2023. EFE

pd/enb