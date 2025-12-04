El superávit comercial de Brasil cae el 16,8 % hasta noviembre pese a sus ventas récord

2 minutos

Río de Janeiro, 4 dic (EFE).- Brasil registró un superávit en su balanza comercial de 57.838 millones de dólares entre enero y noviembre, con una reducción del 16,8 % frente al mismo período del año pasado, pese a que sus exportaciones fueron récord, informó este jueves el Gobierno.

Las exportaciones brasileñas en el acumulado hasta noviembre sumaron 317.821 millones de dólares, valor récord para el período y en un 1,8 % superior al de los once primeros meses de 2024, según los datos divulgados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Pero las importaciones acumuladas hasta noviembre subieron a un mayor ritmo, el 7,2 %, hasta los 259.982 millones de dólares, igualmente su mayor valor para el período, por lo que terminaron reduciendo el superávit comercial.

Las ventas al exterior siguieron creciendo pese a la fuerte caída de las dirigidas a Estados Unidos por el arancel del 50 % que el Gobierno de Donald Trump impuso sobre la importación de gran parte de los productos brasileños a partir de agosto en represalia por la supuesta persecución política al expresidente Jair Bolsonaro, su aliado político.

Pese a que Brasil y Estados Unidos han avanzado en negociaciones comerciales y a que Washington ha bajado sus aranceles al 10 % a parte de los productos afectados, entre ellos el café y las carnes, las ventas a ese país siguen cayendo.

Tan solo en noviembre las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 28,1 % frente a las del mismo mes del año pasado, mientras que las acumuladas en once meses registran una reducción del 6,7 %.

Esa caída hizo que Estados Unidos perdiera su condición de segundo mayor socio comercial de Brasil.

En el primer puesto continúa China, que hasta noviembre compró productos brasileños por 92.910 millones de dólares (+4,2 %), y en segundo ahora se ubica la Unión Europea (UE), con 45.470 millones de dólares (+0,6 %).

Estados Unidos cayó al tercer lugar, con 34.200 millones de dólares (-6,7 %), y Argentina continúa en cuarto, con 17.080 millones de dólares (+36,8 %).

La mayor economía latinoamericana obtuvo el año pasado un superávit comercial de 74.600 millones de dólares, el segundo mejor saldo de su historia, aunque un 24,6 % inferior frente al récord obtenido en 2023 (98.838 millones de dólares), y la previsión es que el saldo se reduzca aún más en 2025. EFE

